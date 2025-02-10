テレビ朝日の堂真理子アナウンサーが9日、自身のインスタグラムを更新。おしゃれな自宅ダイニングショットを公開した。【写真】「めっちゃめちゃオシャレ」自宅ダイニングを公開した堂真理子アナ堂アナは「ダイニングテーブルを新しくしました」と報告し、1枚の写真をアップ。「今までのは、息子が生まれる前からのものだったので約15年使っていました。新しいテーブルも長い付き合いになれるように、大切に使いたいです」とつ