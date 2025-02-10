【ワシントン＝阿部真司】米国のトランプ大統領は９日、ルイジアナ州ニューオーリンズで開かれたナショナル・フットボールリーグ（ＮＦＬ）の王座決定戦「スーパーボウル」を現職大統領として初めて観戦した。トランプ氏は同日公開されたＦＯＸニュースのインタビューで、米国は生まれ変わったと主張し、大統領の観戦は「国にとって良いことだ」と語った。昨年の大統領選で民主党のハリス前副大統領を支持した歌手のテイラー・