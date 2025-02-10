【世宗聯合ニュース】韓国の企画財政部は１０日、尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領の権限を代行する崔相穆（チェ・サンモク）経済副首相兼企画財政部長官とトランプ米大統領の電話会談の日程について調整中だと明らかにした。同部報道官は「外交部を通じて提案した状態。（米側から）連絡が来るだろう」と述べた。崔氏と先月２０日に就任したトランプ氏の電話会談はまだ実現していない。トランプ氏は２０１７年１月の１期目の就