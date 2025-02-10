共同通信と単独会見する米宇宙軍のデービッド・ミラー宇宙作戦司令部司令官＝10日午前、東京都港区米宇宙軍のデービッド・ミラー宇宙作戦司令部司令官（中将）は10日、東京都内で共同通信と単独会見し、中国やロシア、北朝鮮の脅威が増大していることを踏まえ、昨年12月に発足した新組織「在日米宇宙軍」の人員増や機能拡充を進める考えを明らかにした。「今後1〜2年で必要な能力を全て整える」と述べた。日米協力を「基盤」に、