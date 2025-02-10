ロックバンド「ガガガSP」の公式X（旧ツイッター）が10日、更新され、5日未明に心不全のため44歳で亡くなった同バンドのベーシスト・桑原康伸さんの葬儀を終えたことを明かした。ガガガSP、コザック前田「寿命は全うしたね。死ぬまで生きたね」《追悼・桑原康伸さん》祭壇の写真とともに、「ガガガSPベースの桑原康伸が逝去し、無事に葬儀を終えました」と報告。「生前のご支援、ご声援に心より感謝申し上げます。皆様の心の中で彼