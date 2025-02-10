大人気メイクアップブランド｢hince(ヒンス)｣では、重ね付けするたびにより艶めく、新登場のバーム型リップ&チーク｢ロウグロウデューイーボール｣を、2025年2月27日(木)よりQoo10にて先行発売を開始、3月15日(土)より一般発売をいたします。コロンとしたパッケージに入った、全13色のリップ&チークが登場します。ぜひこの機会にチェックしてみてください。 バーム型のリッ