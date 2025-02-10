「社会的に日の浴びることが少ない着物の悉皆（しっかい）を取り上げていただけないか」。京都新聞の双方向型報道「読者に応える」に投稿が寄せられた。「悉皆」といえば和装に関わる京都ならではの産業というのは分かるものの、具体的なイメージは湧きにくい。悉皆業を家業とする投稿者を訪ねた。【写真】加工を終えた反物投稿を寄せたのは新染苑廣田（中京区）の廣田理也子さん（30）。昨年6月に東京の広告代理店を辞めて京