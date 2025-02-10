バラ柄ドレスに際立つスタイル女優の佐々木希(37)が、映画「お嬢と番犬くん」の完成披露試写会でのオフショットをインスタグラムに投稿。赤いバラのドレス姿でスタイルが際立つ写真を公開した。(佐々木希インスタグラム＠nozomisasaki_officialより)花びらを手に微笑みかけているショットもあり「最後の写真は、ステージで上から降ってきた紙吹雪をキャッチできたので一緒に」とつづっている。コメント欄では、スタイリッシ