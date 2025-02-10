県内は、大雪の峠は越えましたが、各地で積雪が増えています。山形新幹線はきょうも始発が運転見合わせとなり、在来線では終日運転見合わせの区間が出るなど交通機関にも影響が出ています。 【写真を見る】大雪の峠は越すも各地で積雪増え交通機関への影響続く山形新幹線はきょうも始発が運転見合わせ在来線も運転見合わせの区間が 午前10時ごろの山形市内です。足もとを気にしながら歩く人の姿が見られました。今シー