女性の登用や能力開発に貢献した企業などの表彰式が、長崎市で行われました。大賞には3つの企業や団体が選ばれました。 長崎市で7日に行われた表彰式。 仕事と育児を両立できる職場環境の構築などに取り組んだ、3つの企業や団体が大賞の表彰を受けました。 その一つ、長崎市茂里町の「県社会福祉協議会」。 51人の職員のうち、女性は24人と約半分を占めています。 5日間の休暇が取得できる「夏季休暇」に代わって、