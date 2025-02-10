2月10日朝、静岡県沼津市で住宅1棟を全焼、隣接する建物4棟も焼く火事がありました。火は3時間45分ほどで消し止められ、けがをした人はいないということです。 【写真】住宅など5棟を焼いた火災現場＝静岡・沼津市 10日午前8時前、沼津市戸田で「近くの家の玄関から煙が出ている」と近くに住む人から消防に通報がありました。 ＜近くで働く人＞ 「煙がすごかったですね。火柱も見えましたよ。火柱も」 ＜近くの住民＞ 「結構