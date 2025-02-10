歌手の辰巳ゆうと（27）が10日、東京・品川の蛇窪神社で新曲「運命の夏」（1月29日発売）のヒット祈願を行った。【画像】ヒット祈願のお札を手に笑顔をみせる辰巳ゆうと同神社は、白蛇と龍神を祀っていることから“巳が辰（身が立つ）＝立身出世のご神徳がある”と言われる開運スポットで、12年に一度の巳年を迎える今年は例年以上に多くの参拝客が訪れているという。辰巳は、2022年5月に発売したシングル「雪月花」のＤタイプ