タレントの上沼恵美子（69）が10日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。所持していたハワイの別荘の維持費について語った。「ハワイはもうええわ。2度と行かへん。楽しみ尽くした。別荘も持ってたから」と上沼。「別荘持ってたから、お金かかって。毎月20万円。外国人が家を持っているだけで10万円かかる。2軒持ってたから20万円。19年持ってたから…」と計算し「返してくれー！固定資産税」と叫んで