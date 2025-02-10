大相撲幕内経験者の幕下天空海（３４）＝立浪＝が１０日、都内の部屋で弓取りの稽古を開始した。今場所は西幕下２枚目で３勝４敗。再十両へあと一歩の状況が続くが「関取に戻っても弓取りを続けたい」と、２０００６年の皇牙以来、１９年ぶりの“関取弓取り”に意欲を示した。今年初場所後に新横綱豊昇龍が誕生。通例では同部屋もしくは同じ一門の幕下以下の力士が弓取り力士を務める。休場等で横綱不在の際は、大関の部屋もし