フランスのマクロン大統領パリ（ＣＮＮ）フランスのマクロン大統領は１０日までに、パリのエリゼ宮（大統領府）で、ＣＮＮの単独インタビューに応じ、人工知能（ＡＩ）の開発をめぐり、「我々は現在、競争に参加していない」と語った。企業寄りの姿勢で知られるマクロン氏だが、マクロン氏にとってＡＩに関する欧州の見通しは憂慮すべきものであり、ＡＩ市場での遅れが欧州にとって大きな損失につながる可能性がある。マクロン氏は