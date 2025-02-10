1月の全国の企業倒産件数は1年前と比べて約20%増え、1月として11年ぶりに800件を超えたことがわかりました。【映像】産業別の倒産件数東京商工リサーチによりますと、1月の企業の倒産は840件で、2024年より19.8%増えました。負債総額は50%以上増え、1214億4900万円でした。産業別では「サービス業他」が最も多く、次いで「建設業」、「製造業」となっています。人件費の高騰や求人難などを理由とした人手不足関連の倒産は合