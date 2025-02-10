フジテレビが設置した第三者委員会は10日、社外関係者向けの専用ホットラインを設置した。フジテレビ本社＝東京・台場これは、現在問題となっている出演タレントと女性との事案と「類似する事案」を調査するため、過去にフジ・メディア・ホールディングス、フジテレビに勤務した経験のある人、取引関係があった人などの社外関係者から、情報提供を求めるもの。2016年4月以降に、フジテレビの役職員が主催する会合に参加した際のハ