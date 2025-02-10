悪質な交通事故に適用される「危険運転致死傷罪」の見直しについて、鈴木法務大臣は法制審議会に諮問しました。【映像】鈴木法務大臣が諮問「適切に対処出来ていない」「危険かつ悪質な運転行為による死傷事犯に適切に対処出来ていないという観点から、様々な指摘がされるようになっています。ご審議、ご議論を宜しくお願い申し上げます」（鈴木馨祐法務大臣）「危険運転致死傷罪」を巡っては、法務省の検討会が2024年11月に速