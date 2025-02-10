9日、茨城県阿見町で住宅など3軒が燃えた火事で、焼け跡から2人の遺体が見つかりました。火元の住宅に住む高齢の夫婦と今も連絡が取れておらず、警察が遺体の身元の確認を急いでいます。午後7時ごろ、阿見町岡崎で「建物の1階から火が出ている」と目撃者から110番通報がありました。消防などによりますと、火は4時間ほどで消し止められましたが、住宅2軒が全焼してアパート1棟が半焼しました。警察によりますと、10日午後