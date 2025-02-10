幼少期、親や兄姉と「同じことをしてみたい!」と、自分なりにマネした経験はありませんか? 3姉妹を育てるサヤ山 サヤ(@saya_twins1125)さんは、2歳のピイ子ちゃんが、7歳の双子の姉たちと一緒にテレビゲームを楽しむ様子を投稿しています。それまで、ブロックをコントローラー代わりに持っていたピイ子ちゃんが、ついに本物のコントローラーを持たせてもらえるように! だけど……?いつ真実に気づくのだろうねブロックの時も可愛か