帝国電機製作所 [東証Ｐ] が2月10日大引け後(17:00)に決算を発表。25年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比9.3％増の45.3億円に伸びた。 併せて、通期の同利益を従来予想の49.6億円→56.9億円(前期は54.4億円)に14.7％上方修正し、一転して4.6％増益を見込み、一気に2期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の