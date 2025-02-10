[北京 １０日 ロイター] - 中国外務省は１０日、日米首脳会談で中国に関する「否定的な」言及があったとして、劉勁松アジア局長が在中国日本大使館に対して「厳正な申し入れ」を行い、「強烈な不満」を表明したと発表した。日米首脳会談後に発表された共同声明は、中国が東シナ海で力による現状変更を試みるいかなる行為にも反対すると改めて表明し台湾海峡問題の平和的解決を呼びかけた。中国外務省の郭嘉昆報道官は記者会見で、