バイク乗りになると思いがけない体験をすることもしばしば。マイナビニュース会員のライダーから寄せられた「思い出のエピソード」をもとに、クスッと笑えるマンガを添えて解説します。→?【バイク乗り「思い出エピソード」】1話から無料でイッキ読み!「自分の年齢と同じくらいのハーレーを直しながら乗り、最後は買った時より高く売れた」(男性／49歳)車検のたびに新しいバイクに買い替える人もいれば、ずっと同じバイクを長く乗