ＸＪＡＰＡＮのＹＯＳＨＩＫＩが１０日、自身の「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。頚椎手術後の近況などを明かした。ＹＯＳＨＩＫＩは昨年１０月、３度目となる首の手術を米国で受けている。手術後には車イスから立ち上がる様子を撮影した動画を貼付し「もうドラムを演奏することができないのかもしれない？Ｉｄｏｎ，ｔｋｎｏｗｉｆＩｃａｎｅｖｅｒｐｌａｙｄｒｕｍｓａｇａｉｎ？」と投稿し、心配の声が