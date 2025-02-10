演歌歌手の辰巳ゆうとが１０日、東京都品川区の蛇窪神社で新曲「運命の夏」のヒット祈願を行った。辰巳にとって初めて夏をテーマにした楽曲で、まっすぐに愛のメッセージを歌いあげたアップテンポで聴かせる極上のポップスだ。楽曲タイトルに掛けて「運命的な出会い」について聞かれると「演歌とはまた違う、こういった歌謡曲に出会えたのも運命です」と回答。実は「運命の夏」は前作のカップリング曲の予定だったといい「ま