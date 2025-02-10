ボートレース下関の「ヴィーナスシリーズ第２１戦北九州下関フェニックス杯」が１０日に開幕。レース前にはオープニングセレモニーが行われた。選手紹介では各選手がファンの前で思い思いの意気込みを証し、歓声を浴びる中、ひと際、会場を沸かせたのは守屋美穂（３６＝岡山）だ。今大会出場選手の中で唯一のＡ１級として参戦。初日ドリーム戦の１号艇にも選出されており、選手紹介も大トリ。「前回の下関よりいい成績で帰