前澤給装工業 [東証Ｓ] が2月10日大引け後(17:00)に決算を発表。25年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比21.0％増の25.6億円に伸び、通期計画の27.3億円に対する進捗率は93.9％に達し、5年平均の79.9％も上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比65.2％減の1.6億円に大きく落ち込む計算になる。 直近3