3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。2月3日（月）の放送では、1月20日に配信リリースされた新曲「ダーリン」の制作秘話をメンバーが語りました。Mrs. GREEN APPLE大森元貴大森：新曲「ダーリン」はもともと、昨年NHKにて放送された「Mrs. GREEN APPLE 18祭」をきっ