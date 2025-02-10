【新華社ウルムチ2月10日】中国新疆ウイグル自治区イリ・カザフ自治州アルタイ地区哈巴河（カバ）県の白哈巴村でこのほど、国家2級保護野生動物のワピチがカメラに捉えられた。森の中を闊歩し、餌を探す姿は雪景色に活気を添えた。（記者/阿曼）