◆プロボクシング▽ＷＢＯアジアパシフィック・スーパーフライ級（５２・１キロ以下）タイトルマッチ１２回戦王者・川浦龍生―同級３位・田井宜広（２月１１日、東京・後楽園ホール）ＷＢＯアジアパシフィック・スーパーフライ級タイトルマッチの前日計量が１０日、都内で行われ、王者・川浦龍生（３０）＝三迫＝が５１・９キロ、同級３位・田井宜広（２７）＝ＲＳＴ＝が５１・８キロでパスした。昨年８月に大橋哲朗（真正