日本ボクシングコミッション（ＪＢＣ）と東京運動記者クラブ・ボクシング分科会は１０日、２０２４年度年間表彰各賞ノミネートを発表。最優秀選手賞候補には、スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）世界４団体統一王者・井上尚弥（大橋）、ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）王者・中谷潤人（Ｍ・Ｔ）、ＷＢＣ世界フライ級（５０・８キロ以下）王者・寺地拳四朗（ＢＭＢ）、ＷＢＡ世界フライ級王者・ユーリ阿久井政悟（