アジア・コモディティ騰落率ランキング＝02/10営業日時点＝ 上海重油 2.22％ 上海銅 0.87％ 大連とうもろこし 0.17％ 大連ポリエチレン 0.11％ 上海異形鉄筋 -0.62％ 上海ゴム -0.94％ ＊数値は前日比％