人気のおにぎりといえば、誰もが一度は食べたことがある「ツナマヨ」ではないでしょうか？ おうちでおいしく作るコツを紹介します。ツナ缶の油をしっかりとるツナマヨおにぎり。by 5姉妹総元締めコツ有！おうちでコンビニよりおいしいツナマヨおにぎりが食べられるヨ。ツナと油をとにかくよく混ぜる油が染み出ない♬ツナマヨおにぎりの作り方by ゆっちゃん＊♡＊シーチキンおにぎりっておいしいけど、時間が経つと、油