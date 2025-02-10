ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス [東証Ｐ] が2月10日大引け後(17:00)に決算を発表。25年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比4.4倍の10.6億円に急拡大したが、通期計画の160億円に対する進捗率は6.6％にとどまり、5年平均の33.6％も下回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比17.2％増の149億円に伸びる