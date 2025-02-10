和歌山地裁「動機に酌むべき事情はない」「反省の言葉は表面的」。論告で検察官に厳しく非難されても微動だにせず、無表情を崩さなかった。岸田文雄前首相襲撃事件の公判が10日、結審した。懲役15年を求刑された木村隆二被告（25）は最終意見陳述に臨み、うつむき加減で「大変申し訳なく思います」と、弱々しく小さな声でぽつりと述べた。被告はこれまでの公判と同じ、黒のジャケットを着て入廷。求刑に先立つ検察側の論告では