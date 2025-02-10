警視庁警視庁は10日、2024年に東京都内で発生した特殊詐欺の被害総額は約153億円（前年比約71億円増）に上り、過去最悪だった18年の約1.7倍に急増したと明らかにした。警察庁が公表した全国の総額は約721億円で、都内で2割を超えた。電話で警察官を装い不安をあおる手口が前年の3件から806件に増え、注意を呼びかけている。警視庁によると、電話で警察官を装い「あなたは容疑者だ」「逮捕状が出ている」と脅してLINEなどでのや