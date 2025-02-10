AKB48は6〜9日、音楽イベント「AKB48 20th Year『なんてったってAKB48』歌謡祭 in 品川ステラボール」を4日間連続で東京都内で開いた。初のカバーアルバム「なんてったってAKB48」の発売を記念したコンサートで、昭和・平成・令和の各時代を彩ったアイドルソングを披露した。【写真】倉野尾成美さん、村山彩希さん、山内瑞葵さんの３ショットコンサートの前半は、フリーアナウンサーの宮本隆治さんと、黒柳徹子さんに扮したメ