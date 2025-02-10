2月10日 公開 マンガ「彼女、お借りします」の作者・宮島礼吏氏の公式Xにて、イラストが1月17日に公開された。 公開されたのは、「彼女、お借りします」に登場するレンタル彼女のひとり、更科瑠夏が水着姿で振り返っているイラスト。黒ベースに花柄のビキニが、瑠夏の黒髪によく似合う。 4Kで読み込むと...？ pic.twitter.com/kC4PVWz1qx - 宮島礼吏 Reiji Miyajima (@Miyaj