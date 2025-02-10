甘くて美味しいスイーツは大好きだけど、精製されたお砂糖への罪悪感はぬぐいきれない…。それなら精製してないお砂糖を使えばいい。ミネラル分が多くてヘルシー、コクのある風味でどんなお料理も美味しくしてくれる。そんなミネラルいっぱいの『ふるさ糖』が、Costcoでは専用サイズでお得に購入できるって本当!? ■ミネラルたっぷりなお砂糖がCostcoでお得に買える！宮崎製糖（東京都）は、最高品質のお砂糖メーカー。