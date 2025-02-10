ブロック肉をゴロッと大きめに切って揚げ、野菜と一緒に甘酢で炒める酢豚は、材料費がちょっとお高めのイメージ。ですが、YouTubeチャンネル『くまの限界食堂』の酢豚は、家計にやさしい豚こま肉で作る節約系。豚こま肉をギュッと丸めて片栗粉をまぶし、少量の油で揚げ焼きして、ブロック肉の代わりにするそうです。ボリューム感が出るうえ、硬くなりがちな豚こま肉が、やわらか＆ジューシーに仕上がるそ