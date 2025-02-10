愛知県稲沢市の国府宮で行われている「国府宮はだか祭」についての最新情報です。国府宮の発表で神男は午後4時31分に参道に登場しました。 【写真を見る】【速報】国府宮はだか祭「もみ合い」は興奮の渦へ はだか男ら参加者は7980人 3人がアルコール中毒 愛知・稲沢市 10日午後4時までに集まった「はだか男」ら参加者の数は7980人、参拝者の数は8万人です。 また、稲沢市民病院によりますと、これまでに3人がアルコӦ