（台北中央社）台湾鉄路（台鉄）は10日、北部で開催される二つのイベントに合わせ、ステンレス製の弁当箱を数量限定で販売すると発表した。野球ボールと「Team TAIWAN」の文字がデザインされたものを含む4種類が、12日から販売される。「Team TAIWAN」の弁当箱には、1月から台鉄が運行しているラッピング電車「スマイルチャンピオン号」にデザインされたものと同様の、目や口が描かれた野球ボールがあしらわれている。北部・桃園市