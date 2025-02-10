株式会社オリエンタルホビーは2月10日（月）、「ロックンロール ブライデッド カメラストラップ」に新色のバーガンディを追加して発売した。価格は1万8,700円。 6本のナパカーフレザーを丸く編み込んだ“ブライデッド”シリーズの新色。ブラックカラーのネックストラップおよびリストストラップが発売済み。 長さ100cmと125cmの2サイズを用意。幅はいずれも9.5mm。 丸型ア