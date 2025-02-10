株式会社シグマは2月7日（金）、ミラーレスカメラ「SIGMA fp」の内部プログラムを変更するためのPCアプリケーション（Mac版）を無償公開した。 2024年12月11日（水）に告知していた、レンズを装着すると電源OFFの状態でも想定以上にバッテリーが消費される現象に対応するもの。Windows版については12月26日（木）に公開済み。 この現象に該当する機種は2024年8月以降に生産した一部のSIGMA fpとしており