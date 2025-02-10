ベルギーのヘントに所属するDF渡辺剛が２月８日、クラブが選出する24年の年間MVPに選出された。この受賞は中国でも話題となり、複数のメディアが報道。その中のひとつ、『懂球帝』は次のように伝えた。「28歳の渡辺剛の移籍金は900万ユーロ。今シーズン、同選手はヘントで36試合に出場し、うち35試合で先発出場、２ゴール・３アシストを記録した。昨シーズンは52試合にすべて先発出場し、３ゴール・３アシストをマークし