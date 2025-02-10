現役時代はサンフレッチェ広島一筋で活躍した森粼和幸氏と双子の弟である浩司氏が、テレビ東京系列で放送されたサッカー専門番組「サタデーナイトJ」にVTR出演。今シーズンから広島のトップチームに昇格した18歳のMF中島洋太朗について語った。番組では「この選手をスタジアムに見に行こう！」という企画を実施。森粼ツインズは、ともに中島を挙げる。まず浩司氏は「とにかく上手いっす」とし、こう続ける。「ボー