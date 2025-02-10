¹­Åç¤Ï£²·î£¸Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¡ØÉÙ»Î¥Õ¥£¥ë¥à ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥×¡Ù¤Ç¿À¸Í¤ò£²¡Ý£°¤ÇÇË¤Ã¤Æ2025¥·¡¼¥º¥ó¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£¥ß¥Ò¥ã¥¨¥ë¡¦¥¹¥­¥Ã¥ÙÂÎÀ©£´Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¿·²ÃÆþÁª¼ê¤ÎÎÏ¤â¾åÀÑ¤ß¤µ¤ì¤Æ¾å¡¹¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£GK¤Ïºòµ¨¤ËJ¥ê¡¼¥°¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÂçÇ÷·É²ð¤¬Ã´¤¦¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÇÕ¤Ç¥»¡¼¥Ó¥ó¥°¤â¥­¥Ã¥¯¤â¹â¤¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ò¸«¤»¤¿¼é¸î¿À¤Ï¡¢º£Ç¯¤â¥Á¡¼¥à¤ËÂç¤­¤Ê°ÂÄê´¶¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤ÇÂç