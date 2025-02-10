コメダは4月3日、日本国内1号店となる「ジェリコ堂 栄オアシス21店」を、オアシス21（愛知県名古屋市）の地下1階にオープンする。「ジェリコ堂 栄オアシス21店」の店舗外観イメージ●香港で好評を博した新業態を逆輸入「ジェリコ堂」は、2024年10月に香港でオープンしたコメダの新規業態店。その日の気分に合わせたくつろぎの一杯を楽しめるスタンド喫茶として営業している。今回オープンする「ジェリコ堂 栄オアシス21店」