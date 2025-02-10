【外食業界のリアル・17】外食業界では、モバイルオーダーの導入が加速している。コロナが明けてから需要は一気に戻って飲食店が賑わうようになってきたが、依然として人手不足が深刻だ。「オーダーをとる」という業務をデジタル化することで、スタッフの負荷を大幅に下げることができ、今では飲食店にはなくてならない存在になりつつさえある。今回は、そのモバイルオーダーについて現状とこれからについて語りたいと思う。●モバ