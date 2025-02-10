中国メディアの極目新聞によると、ネット上にこのほど、「深センのペットホテルに預けていた愛犬が1月29日に行方不明になった後、高速道路で車にはねられ、高速道路の職員によって持ち去られて煮て食べられていたことが判明した」とする投稿があった。飼い主は極目新聞の取材の申し込みに対し、「取材に応じるのは都合が悪い」と回答した。ペットホテルの関係者はメディアの取材に応じ、「犬が高速道路の職員によって食用にされた